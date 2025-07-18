В мае один из мобилизованных скончался после нанесенных побоев, фото: «Фокус»

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У травні 2025 року під час перевезення мобілізованих громадян один з них помер після завданих йому побоїв.

Наразі ДБР повідомило про підозру заступнику начальника Подільського районного ТЦК та СП та солдату Шевченківського районного ТЦК та СП Києва. Обоє перебувають під вартою — вчора, 17 липня, суд продовжив застосування цього запобіжного заходу. Про це повідомляє прес-служба ДБР.

У травні 2025 року співробітники ТЦК брали участь у перевезенні мобілізованих громадян з навчальних центрів у західних областях до Києва. Серед них був мешканець столиці, який мав певні проблеми зі здоров’ям та почав порушувати спокій в автобусі та сперечатися з працівниками ТЦК, — розповіли у ДБР. — Солдат Шевченківського ТЦК побив громадянина, застосував до нього електрошокер.

Заступник начальника Подільського районного ТЦК та СП, який безпосередньо знаходився в автобусі та відповідав за перевезення військовозобов’язаних, ніяк не відреагував на дії підлеглого, не припинив побиття, маючи реальну змогу це зробити, — додали в ДБР. — По прибуттю до столиці постраждалого винесли з автобуса на плац, де була констатована його смерть.

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