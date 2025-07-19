Украине удалось вернуть 11 детей из оккупации и Московии

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Ракурс

Україні вдалося повернути 11 українських дітей з тимчаосво окупованих територій та рф.

Про це повдіомив 19 липня уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець.

Посередником виступив цього разу Катар. Загалом від початку повномасштабного вторгнення вдома вже 1 тис. 453 дитини з ТОТ та росії.

Найменшій дитині, яку повернули додому, — 10 років, найстаршій — 17 років.

Лубінець розповів історію однієї із сімей: маму 13-річної дівчинки повернули з ворожого полону у квітні 2023 року. Її дитина з бабусею перебувала на ТОТ Донеччини.

Дівчинка активно цікавилася, як приїхати до мами та проживати разом. Кропіткою роботою вдалося зробити все можливе, щоб сім’я возз'єдналася. Вперше від початку повномасштабного вторгнення мама та дитина побачилися!

Вдалося також повернути п’ятьох дітей з однієї сім’ї. Батьки дітей були позбавлені батьківських прав, а опікун під час активних бойових дій в їхньому регіоні вивіз неповнолітніх до рф. Певний час про долю дітей не було відомо нічого. Проте згодом вони вийшли на контакт зі своєю сестрою в Україні та повідомили, що хочуть повернутися додому. Велика родина возз'єдналася.