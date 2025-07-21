Министр иностранных дел Франции прибыл в Киев, фото: «Укринформ»

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До України сьогодні, 21 липня, із дводенним візитом прибув міністр Європи та закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро.

Він відвідає Конференцію послів України, зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським та обговорить подальшу підтримку України з урядом, повідомляє агентство «Укрінформ».

Також Барро також Чорнобильську АЕС та наголосить на провідній ролі Франції у забезпеченні ядерної безпеки та у реабілітації ЧАЕС після захоплення росіянами в 2022 році.

Відразу по приїзду він відвідав місця, які зазнали влучань внаслідок внаслідок сьогоднішньої нічної атаки по Києву, у районі Лук’янівки.

Барро акцентував увагу, що масований обстріл стався після того, як Зеленський заявив про готовність нових переговорів з Москвою.

Працівники нашого посольства, як і всі мешканці Києва, змушені були з 3-ї до 5-ї години ранку йти в укриття. Укриття, які самі вже не є зовсім безпечними, оскільки станція метро, що знаходиться біля мене і служить укриттям для мешканців Києва, стала мішенню атаки. Це сталося в той час, коли в суботу вранці президент Зеленський заявив про готовність України вступити в нові переговори з росією.

Він додав, що це була серія смертельних атак, від яких постраждали будинки, дитячі садки та супермаркети, є загиблі та поранені.