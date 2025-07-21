Глава МИДа Франции прибыл в Киев и осмотрел пострадавшую от обстрела Лукьяновку (ФОТО)https://racurs.ua/n207961-glava-mida-francii-pribyl-v-kiev-i-osmotrel-postradavshuu-ot-obstrela-lukyanovku-foto.htmlРакурс
До України сьогодні, 21 липня, із дводенним візитом прибув міністр Європи та закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро.
Він відвідає Конференцію послів України, зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським та обговорить подальшу підтримку України з урядом, повідомляє агентство «Укрінформ».
Також Барро також Чорнобильську АЕС та наголосить на провідній ролі Франції у забезпеченні ядерної безпеки та у реабілітації ЧАЕС після захоплення росіянами в 2022 році.
Відразу по приїзду він відвідав місця, які зазнали влучань внаслідок внаслідок сьогоднішньої нічної атаки по Києву, у районі Лук’янівки.
Барро акцентував увагу, що масований обстріл стався після того, як Зеленський заявив про готовність нових переговорів з Москвою.
Працівники нашого посольства, як і всі мешканці Києва, змушені були з 3-ї до 5-ї години ранку йти в укриття. Укриття, які самі вже не є зовсім безпечними, оскільки станція метро, що знаходиться біля мене і служить укриттям для мешканців Києва, стала мішенню атаки. Це сталося в той час, коли в суботу вранці президент Зеленський заявив про готовність України вступити в нові переговори з росією.
Він додав, що це була серія смертельних атак, від яких постраждали будинки, дитячі садки та супермаркети, є загиблі та поранені.
Саме тому пакет масових санкцій, який ми ухвалили на рівні Європи минулого четверга, є важливим для посилення тиску на володимира путіна, для підвищення ціни цієї неймовірної війни, і для того, щоб змусити його припинити вогонь і вступити в переговори, що приведуть до справедливого та тривалого миру, — наголосив Барро.