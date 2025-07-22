Беспилотники атаковали одно из крупнейших химических предприятий россии. Фото:

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Безпілотники атакували одне з найбільших хімічних підприємств росії.

У ніч на 22 липня удару зазнала Новокуйбишевська нафтохімічна компанія, яка є однією з найбільших російськи підприємств у сфері газоперероблювання та нафтохімії. В Самарській області з «міркувань безпеки» тимчасово обмежили роботу мобільного інтернету. Про це заявив губернатор Самарської області В’ячеслав Федорищев.

За словами представника диктатури, всі дрони були «знищені» силами російської ППО, а жертв та руйнувань «немає".

Голова Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко поінформував, що була атакована Новокуйбишевська нафтохімічна компанія — одне з найбільших російських підприємств у сфері газоперероблювання та нафтохімії. Цей завод входить до військово-промислового комплексу країни-агресора й виготовляє сировину для вибухових речовин: бензол, фенол, ацетон, альфаметилстирол, синтетичний етиловий спирт і пара-трет-бутилфенол.

Потім ці речовини використовуються у виготовленні артснарядів, авіабомб, касетних боєприпасів і ракет. Щороку це підприємство виготовляє майже 1 млн т сировини.

Нагадаємо, дрони у вівторок, 22 липня, атакували військовий аеродром «Міллерово» у Ростовській області росії. В районі об'єкта внаслідок прильотів фіксувалися спалахи, а також виникла пожежа