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БпЛА атаковали аэродром Миллерово в Ростовской области рф. Фото:
БпЛА атаковали аэродром Миллерово в Ростовской области рф (ВИДЕО)https://racurs.ua/n207987-bpla-atakovali-aerodrom-millerovo-v-rostovskoy-oblasti-rf-video.htmlРакурс
Ростовська область росії вночі у вівторок, 22 липня, зазнала нальоту безпілотників.
Дрони атакували аеродром у Міллерово. У районі воєнного об'єкта пролунали щонайменше 10−12 вибухів. Вибухи лунали упродовж години. При цьому зв’язок у Міллерово та Ростові був частково або повністю відключений під час того, коли йшла атака. Про це повідомили російські Telegram-канали.
У районі летовища внаслідок атаки виникла пожежа. Однак місцева влада не зробила жодної офіційної інформації про постраждалих або руйнування.
Тим часом Міністерство оборони росії заявило, що в Ростовській області нібито було збито 12 «українських» безпілотників, частина яких атакувала сам аеродром.
Як відомо, аеродром «Міллерово» — це стратегічний аеродром у Ростовській області. Він слугує базою для фронтової авіації, яка виконує завдання з підтримки російської піхоти, що діє на сході та півдні України.
Нагадаємо, 5 липня підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони завдали ураження по аеродрому «Борисоглєбськ», що у Воронезькій області рф. На цьому летовищі базуються ворожі літаки Су-34, Су-35С та Су-30СМ.