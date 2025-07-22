Великобритания ввела санкции против 135 судов теневого флота рф. Фото:

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Велика Британія у понеділок, 21 липня, оголосила про нові санкції проти росії.

До санкційного списку внесли 135 танкерів, які входять до складу так званого «тіньового флоту», за допомогою якого країна-агресор транспортує нафту і нафтопродукти. З початку 2024 року ці танкери перевезли російську нафту на 24 млрд дол. Ці санкції мають «позбавити рф важливих доходів від нафти, які вона використовує для фінансування війни» проти України. Про це заявив британський міністр закордонних справ Девід Леммі, повідомляється на сайті уряду.

Крім того, під обмеження потрапили дві компанії, причетні до перевезення російської нафти. Одна з них — Litasco Middle East, що є підрозділом нафтової компанії «Лукойл», який базується в ОАЕ.

Інша — Intershipping Services, яка також розташована в Об'єднаних Арабських Еміратах. Ця компанія бере участь у перевезеннях російської нафти на суднах під прапорами Габону та Коморських островів.

Нагадаємо, 18 липня посли 27 країн-членів Європейського Союзу під час ранкового засідання узгодили 18-й пакет санкцій проти країни-агресора. Обмеження спрямовані на скорочення військового бюджету Кремля, переслідування ще 105 кораблів «тіньового флоту» та їхніх постачальників, а також на заборону на роботу газопроводів «Північний потік» та «Північний потік-2».