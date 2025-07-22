БпЛА атакували аеродром Міллерово у Ростовській області рф. Фото:

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Ракурс

Ростовська область росії вночі у вівторок, 22 липня, зазнала нальоту безпілотників.

Дрони атакували аеродром у Міллерово. У районі воєнного об'єкта пролунали щонайменше 10−12 вибухів. Вибухи лунали упродовж години. При цьому зв’язок у Міллерово та Ростові був частково або повністю відключений під час того, коли йшла атака. Про це повідомили російські Telegram-канали.

У районі летовища внаслідок атаки виникла пожежа. Однак місцева влада не зробила жодної офіційної інформації про постраждалих або руйнування.

Тим часом Міністерство оборони росії заявило, що в Ростовській області нібито було збито 12 «українських» безпілотників, частина яких атакувала сам аеродром.

Як відомо, аеродром «Міллерово» — це стратегічний аеродром у Ростовській області. Він слугує базою для фронтової авіації, яка виконує завдання з підтримки російської піхоти, що діє на сході та півдні України.

Нагадаємо, 5 липня підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони завдали ураження по аеродрому «Борисоглєбськ», що у Воронезькій області рф. На цьому летовищі базуються ворожі літаки Су-34, Су-35С та Су-30СМ.