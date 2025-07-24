США решили сжечь контрацептивы на 10 млн долл., закупленные для бедных стран

https://racurs.ua/n208051-ssha-reshili-sjech-kontraceptivy-na-10-mln-doll-zakuplennye-dlya-bednyh-stran.html

Ракурс

США вирішили спалити контрацептиви на 10 млн дол., закуплені для бідних країн.

Як пише Reuters, йдеться про контрацептивні імплантати, пігулки та внутрішньоматкові спіралі, що мають допомагати запобігати небажаним вагітностям.

Ці запаси місяцями залишалися на складі в місті Гел, у бельгійській провінції Антверпен, після того як президент Дональд Трамп у січні призупинив надання зовнішньої допомоги США.

Організація MSI Reproductive Choices була готова оплатити репакування контрацептивів без брендування USAID і переслати у країни, які їх потребують, однак уряд США відмовився. В організації вважають, що відмова пов’язана з жорсткою позицією адміністрації Трампа щодо абортів та планування сім’ї.

Уряд США витратить 167 тис. на спалювання запасів на об'єкті у Франції, який займається обробкою медичних відходів, підтвердив Державний департамент США.

Сара Шоу, заступниця директора з адвокації в MSI Reproductive Choices, повідомила Reuters, що некомерційна організація зголосилася оплатити перепакування матеріалів без брендування USAID та їх доставку до країн, які цього потребують, але уряд США відхилив цю пропозицію.

MSI запропонувала оплатити перепаковку, доставку та імпортні мита, але вони не погодилися на це… Нам сказали, що уряд США продаватиме матеріали лише за повною ринковою вартістю, — сказала Шоу.

Вона не уточнила, скільки саме готова заплатити неурядова організація, але сказала, що вважає, що відмова була ґрунтована на більш обмежувальній позиції адміністрації Трампа щодо абортів та планування сім’ї.