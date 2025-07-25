Украинская авиация разбомбила объект ФСБ рф на территории Брянской области

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Ракурс

Українська тактична авіація завдала бомбового удару по об'єкту ФСБ росії на території Брянської області.

Ціллю стали будівлі російської прикордонної застави поблизу селища Біла Берізка. Внаслідок атаки будівля була повністю знищена.

В момент удару в будівлі знаходилися офіцери ФСБ, котрі проігнорували повідомлення про небезпеку.

Удару завдали за допомогою двох французьких високоточних авіабомб Hammer.