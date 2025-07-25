Причина ликвидации НАБУ и САП – защита окружения президента, утверждает УП

https://racurs.ua/n208072-prichina-likvidacii-nabu-i-sap-zaschita-okrujeniya-prezidenta-utverjdaet-up.html

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У липні НАБУ разом із німецькими правоохоронцями обшукало будинок колишнього заступника керівника Офісу президента Ростислава Шурми.

Про це пише «Українська правда».

Обшуки пов’язані зі справою, яку НАБУ відкрило після журналістського розслідування Bihus.Info. Вони відбулися в передмісті Мюнхена, де проживає Шурма — після звільнення він виїхав до Німеччини, де з початку вторгнення перебувала його родина.

УП зазначає, що обшуки відбулися майже одразу після того, як вщух скандал довкола міністра Олексія Чернишова, якого НАБУ і САП також запідозрили в корупції.

За словами журналістів УП, активна фаза непублічного протистояння між президентом та антикорупційним блоком розпочалася зі справи Чернишова.

В підсумку, за даними УП, керівникам підконтрольних Офісу президента силових відомств поставили задачу: зробити все можливе, щоб знищити вплив НАБУ/САП.

Згодом колишній заступник Єрмака Шурма повідомив ОП, що за його адресою проживання в передмісті Мюнхена детективи НАБУ спільно з німецькими правоохоронцями провели обшуки й вилучили його телефон.

За даними УП, обшуки у Шурми стали однією з останніх краплин для президента, який вже за тиждень публічно звинуватить НАБУ і САП у «неефективності» і підпише закон про суттєве обмеження незалежності цих органів.

Крім того, за інформацією журналістів, НАБУ і САП вдалося задокументувати близького до Зеленського бізнесмена Міндіча у квартирі, де 5 років тому відбулося святкування дня народження президента. Співрозмовники переконують, що на записах може бути і сам президент.