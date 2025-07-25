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Последствия российского авиаудара по медучреждению в Харькове, фото: ГСЧС
В Харькове завершили аварийно-спасательные работы на месте авиаудара по медучреждению (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n208085-v-harkove-zavershili-avariyno-spasatelnye-raboty-na-meste-aviaudara-po-meduchrejdeniu-foto-video.htmlРакурс
У Харкові завершені аварійно-рятувальні роботи на місці ворожого авіаудару по медзакладу в Індустріальному районі міста, який було завдано сьогодні, 25 липня.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС Харківщини.
Внаслідок вибуху стались часткові руйнації третього поверху та перекриття. Завдяки професійним діям співробітників ДСНС врятовано 4 людини, — розповіли у відомстві.
Зазначається, що внаслідок ворожої атаки постраждали 17 людей, серед них одна дитина.
До ліквідації наслідків залучались 46 рятувальників та 8 одиниць техніки ДСНС, а також психологи, кінологи та піротехніки ДСНС, — розповіли у ДСНС.
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