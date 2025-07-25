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Последствия российского авиаудара по медучреждению в Харькове, фото: ГСЧС

В Харькове завершили аварийно-спасательные работы на месте авиаудара по медучреждению (ФОТО, ВИДЕО)

25 июл 2025, 22:01
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У Харкові завершені аварійно-рятувальні роботи на місці ворожого авіаудару по медзакладу в Індустріальному районі міста, який було завдано сьогодні, 25 липня.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС Харківщини.

Внаслідок вибуху стались часткові руйнації третього поверху та перекриття. Завдяки професійним діям співробітників ДСНС врятовано 4 людини, — розповіли у відомстві.

Зазначається, що внаслідок ворожої атаки постраждали 17 людей, серед них одна дитина.

До ліквідації наслідків залучались 46 рятувальників та 8 одиниць техніки ДСНС, а також психологи, кінологи та піротехніки ДСНС, — розповіли у ДСНС.

Источник: Ракурс


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