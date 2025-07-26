Украина и рф договорились о встрече Зеленского с путиным. Фото:

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України та росія досягли «принципової домовленості» про зустріч президента Володимира Зеленського з диктатором володимиром путіним.

Під час останньої зустрічі української та російської делегацій у Стамбулі, що відбулася на цьому тижні, обговорювалися умови, за яких може відбутися зустріч Зеленського з путіним. Турецька сторона вже працює над створенням «відповідної обстановки». Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан, передає NTV.

В принципі було досягнуто домовленості про проведення саміту лідерів у Туреччині. Тут на переговорні делегації чекає велика робота, — зазначив він.

За словами дипломата, в міру просування переговорів він спостерігає прояв волі до пошуку компромісу. І якщо процес продовжиться в тому ж дусі, то «може бути знайдено проміжне рішення». Фідан наголосив, що «у всіх є козир, який вони не розкривають».

Нагадаємо, під час перемовин у Стамбулі українська делегація запропонувала російській стороні провести зустріч президента України Володимира Зеленського і російського диктатора володимира путіна за участі президентів Туреччини й США до кінця літа.

Джерело: NTV