Разведка показала дипломатам доказательства присутствия западных компонентов в оружии рф

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Українська розвідка представила дипломатам докази того, що російська зброя містить західні компоненти, які надходять до рф попри санкції.

На спеціальній зустрічі МЗС, фахівці ГУР МО продемонстрували іноземним та українським дипломатам зразки трофейної російської техніки, в якій знайшли іноземні електронні деталі.

Для боротьби з обходом санкцій, запустили платформу War&Sanctions. Вона має допомогти відстежувати, як західні компоненти потрапляють у російську зброю. На сайті регулярно публікуватимуть нові виявлені зразки.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга підкреслив: важливо посилити тиск на росію, аби перекрити поставки цих деталей і зупинити війну.