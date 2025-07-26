Газета в Шотландии анонсировала визит Трампа заголовком об "осужденном преступнике из США"

Газета The National анонсувала візит президента Трампа до Шотландії заголовком «Засуджений злочинець зі США прибуде до Шотландії» на першій шпальті. Номер став вірусним у мережі.

Президент США розпочав візит до Шотландії 25 липня. Шотландська газета вирішила креативно висвітлити цей інформаційний привід, і їй це вдалося.

Зазвичай наша команда має дуже наполегливо працювати, щоб пробитися до читача через величезний, складний алгоритм онлайн-пошуку. Цього разу ми зробили дуже просту першу шпальту — розповіли про чоловіка, який не любить факти, у той час, коли ЗМІ майже не говорять про факти, — написала журналістка видання Лаура Поллок.

За її словами, газета отримала багато схвальних відгуків від читачів по всьому світу, зокрема, й від американців.

Але були й негативні, переважно від прихильників Трампа та республіканців.

Поллок нагадує про справу про підробку фінансових документів компанії Trump Organization під час виплати грошей колишній порноакторці Стормі Деніелс, а також «файли Епштейна», у яких, імовірно, фігурує чинний президент США.

Він може бути президентом, але факт залишається фактом: чоловік, який відкрито хвалився тим, що хапає жінок «за піхву», відвідує Шотландію. Ми це не вітаємо, — підсумовує журналістка.

The National — шотландська щоденна газета, яка видається з 24 листопада 2014 року. Була першою щоденною газетою в Шотландії, яка підтримала незалежність від Великої Британії.

Трамп застеріг Європу від нелегальної міграції, що «вбиває" континент. Про це він сказав у Шотландії, куди прибув увечері в п’ятницю, 25 липня, з кількаденним візитом.

Відповідаючи на запитання журналіста щодо міграції, президент США, зокрема, сказав: «Ви дозволяєте, щоб це відбувалося у ваших країнах, і ви повинні зупинити це жахливе вторгнення, яке відбувається в Європі. Імміграція вбиває Європу», — цитує його слова Sky News. Трамп закликав європейців «узяти себе в руки», інакше «більше не буде Європи».

Він також закликав зупинити вітроелектростанції, оскільки вони «знищують красу вашої країни».

Упродовж наступних чотирьох днів у Шотландії, як очікується, президент США, попри те, що візит є неофіційним, проведе низку переговорів з політиками.

Він також відвідає два своїх гольф-курорти: в Ейрширі на східному узбережжі Шотландії та на західному узбережжі поблизу Абердіна. Очікується, що Трамп проведе більшу частину свого першого дня в Шотландії у своєму комплексі для гольфу в Ейрширі, зазначає агентство dpa. А на курорті поблизу Абердіна він відкриє нове 18-лункове поле для гольфу MacLeod, назване на честь його матері, яка походить з Шотландії, а до заміжжя мала прізвище Маклауд.