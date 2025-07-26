Представник проросійської партії AfD таємно воював добровольцем у ЗСУ проти рф.

22-річний Тім Шрамм, заступник голови районного осередку ультраправої партії «Альтернатива для Німеччини» у Вупперталі, з березня по червень цього року служив у ЗСУ.

Тепер керівництво партії звинувачує його в «надзвичайно шкідливій для партії поведінці».

Ще у 2022 році Тім Шрамм долучився до доставки гуманітарної допомоги, а з березня по червень 2025 служив в українській армії як мінометник і оператор розвідувальних дронів.

В інтерв’ю виданню Nius він назвав росію «пронизаною пропагандою» та «авторитарною до глибини душі».

У росії відбувається саме те, в чому вона звинувачує Європу — тільки вдесятеро більше: пропаганда, ісламізація, «заміщення населення». У Маріуполі буквально заселяють нових, чужих цьому регіону жителів, тоді як колишні зникають. російська пропаганда стверджує протилежне, але сама росія є карикатурою на те, з чим вона нібито бореться.

Керівництво AfD у Північній Рейн-Вестфалії позбавило його членських прав і ініціювало процедуру виключення з партії.

Йому вручили документ, у якому зазначалося, що Шрамм має припинити будь-яку військову діяльність, утриматися від публічних заяв щодо війни до 2026 року та відмовитися від партійних посад.

Шрамм відмовився і заявив:

Я боровся за те, за що виступаю, і я про це не шкодую.

Виключення Шрама загострює внутрішньопартійний конфлікт, пише Welt. Йому запропонували припинити будь-яку військову діяльність, утриматися від публічних заяв щодо війни до 2026 року та відмовитися від партійних посад. Шрамм відмовився, назвавши це «намордником».

Конфлікт загострився після звинувачень у внутрішній змові. Заступник голови регіональної AfD Свен Трітшлер стверджує, що Шрамма використали для збору компромату проти нього. За його словами, Шрамму обіцяли високооплачувану роботу в Бундестазі та скасування виключення в обмін на доступ до особистих даних і документів. Трітшлер вважає, що його «покарали» за відмову приєднатися до жодного з внутрішньопартійних таборів.

Процедуру виключення Шрамма просуває євродепутат AfD Ганс Нойгофф, відомий проросійськими позиціями. Він назвав дії Шрамма «порушенням принципів партії» та порівняв його з неонацистами. У відповідь Шрамм заявив, що його боротьба за Україну — це захист свободи, а погляди Нойгоффа більше нагадують риторику «Єдиної росії».

На захист Шрамма виступив оборонний речник фракції AfD у Бундестазі Рюдігер Лукассен, який назвав дії земельного керівництва «політично сліпими» й «юридично свавільними». Водночас частина керівництва AfD вимагає виключення Шрамма, називаючи його «небезпечним ідеалістом».