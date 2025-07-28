В Украине в 2025 году не пройдут местные выборы, фото: «Ракурс»

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Ракурс

Місцеві вибори в Україні проводяться одночасно на всій території країни в останню неділю жовтня п’ятого року повноважень місцевих рад і голів й відповідно мали би відбутися в останню неділю жовтня цього року.

Проте цьогоріч, через триваючу повномасштабну російську агресію, виборів не буде. Про це повідомляє прес-служба Центральної виборчої комісії.

Зазначається, що дату проведення місцевих виборів призначає Верховна Рада не пізніше ніж за 90 днів до дня голосування.

У зв’язку з повномасштабною збройною агресією російської федерації в Україні введено воєнний стан, під час дії якого жодні вибори не організовуються і не проводяться. Відтак, рішення про призначення чергових місцевих виборів парламентом не приймалось, — наголошують у ЦВК.

Також рішення Ради про призначення місцевих виборів є передумовою для подання партіями кандидатур до складу територіальних виборчих комісій.

З огляду на це Комісія констатує відсутність підстав для внесення подань кандидатур до складу обласних, районних, міських, сільських, селищних територіальних виборчих комісій, а також для формування Центральною виборчою комісією, районними, міськими територіальними виборчими комісіями нового складу територіальних виборчих комісій різних рівнів, які здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів в Україні, — додають у ЦВК.

У ЦВК зазначають, що якби не війна, зараз би розпочинався період підготовки й організації чергових місцевих виборів, зокрема, відповідно до вимог виборчого законодавства, місцеві осередки політичних партій мали б змогу вносити подання кандидатур до нового складу ТВК.