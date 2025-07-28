Почему возникают молнии, установили ученые

Художественное изображение разведывательного самолета NASA, несущего приборы для регистрации фиолетовых вспышек гамма-излучения в грозовых облаках. Источник: NASA/ALOFT team.All Rights Reserved

https://racurs.ua/n208156-pochemu-voznikaut-molnii-ustanovili-uchenye.html

Ракурс

Вчені вже давно зрозуміли, як виникають блискавки, проте точні атмосферні явища, що викликають їх у грозових хмарах, залишалися загадкою.

Учені з Університету штату Пенсильванія (США) виявили потужну ланцюгову реакцію, котра, ймовірно, викликає блискавки. Про це повідомляє прес-служба вишу.

У своєму дослідженні учені поєднали математичне моделювання умов у грозових хмарах з результатами польових спостережень, зібраних іншими дослідницькими групами за допомогою наземних датчиків, супутників і високошвидкісних літаків-розвідників.

Вони встановили, що сильні електричні поля в грозових хмарах прискорюють наявні там електрони, які врізаються в молекули повітря, утворюючи рентгенівські промені та ініціюючи потік додаткових електронів і високоенергетичних фотонів, що створює «ідеальний шторм», з якого народжуються блискавки.

Це явище, відоме як наземний гамма-спалах або гамма-блискавка чи «темна блискавка», вперше було зафіксоване у 1991 році. Воно складається з невидимих, природних спалахів рентгенівського випромінювання та супутніх радіовипромінювань.

Ми продемонстрували, як електрони, прискорені сильними електричними полями в грозових хмарах, виробляють рентгенівське випромінювання, коли стикаються з молекулами повітря, такими як азот і кисень, і створюють лавину електронів, що виробляють високоенергетичні фотони, які ініціюють блискавку, — розповіли дослідники.

За словами учених, ця модель поєднує «рентгенівські промені, електричні поля та фізику електронних лавин».