Неизвестный дрон сбили над Минском. Фото: Минобороны Беларуси

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Невідомий безпілотник зафіксували у повітряному просторі білорусі.

Білоруські сили протиповітряної оборони зафіксували політ «невідомої повітряної цілі» близько 2.00. Об'єкт ідентифікували як БпЛА. Про це Міністерство оборони білорусі повідомило у Telegram.

Дрон знешкодили завдяки впливу засобів радіоелектронної боротьби. О 2.33 безпілотний апарат впав у районі вул. Матусевича у Мінську. Ніхто не постраждав.

Білоруська диктатура заявила, що це стало першим випадком у Мінську.

З урахуванням цього інциденту оперативно вживаються додаткові заходи щодо посилення контролю за використанням повітряного простору. За цим фактом проводиться перевірка, — наголосили в білоруському оборонному відомстві.

Нагадаємо, безпілотник, який дуже схожий на дрон-камікадзе типу «Шахед», 28 липня літав у Литві. Дрон зафіксували неподалік Вільнюса на висоті близько 200 м.