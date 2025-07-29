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ГУР показало первое применение FPV-дронов в открытом море. Скриншот

ГУР показало первое применение FPV-дронов в открытом море (ВИДЕО)

29 июл 2025, 12:56
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Воєнна розвідка України показала ексклюзивні кадри бойової роботи в Чорному морі.

Під час рейду біля узбережжя Криму 11 вересня 2024 року бійці підрозділу Raven Group у складі «Спецпідрозділу Тимура» ГУР МОУ вперше застосували FPV-дрони з човнів у відкритому морі. Про це Головне управління розвідки Міністерства оборони України 29 липня повідомило у Facebook.

На ексклюзивних кадрах показано, як ГУРівці змогли придушити вогневі засоби противника на газовидобувній платформі «Петро Годованець» у Чорному Морі. Окупанти зазнали втрат серед особового складу та техніки.

Нагадаємо, нещодавно на Донецькому напрямку воїни спецпідрозділу ГУР Prymary уразили дороговартісну техніку окупантів. Було знищено три радіолокаційних станції «Подльот 48Я6-К1», дві радіолокаційні станції «Ніобій-СВ», дві пускові установки комплексу «С-300В» та радіолокаційну станцію «П-18».

Источник: Ракурс


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