Владимир Зеленский согласовал закон о военной службе для людей старше 60 лет. Фото:

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Президент Володимир Зеленський підписав закон, який дозволяє проходити військову службу за контрактом людям, які досягли 60-річного віку.

Закон дозволяє підписати контракт за власним бажанням людям віком від 60 років, що визнані військово-лікарською комісією придатними за станом здоров’я для проходження військової служби. Громадяни можуть служити на посадах рядового, сержантського або старшинського складу, а також молодшого або старшого офіцерського складу. Це за умови, що такі люди були звільнені з військової служби після 1 січня 2015 року. Про це йдеться на сайті Верховної Ради.

Українці віком 60+ можуть укласти контракт строком на один рік. Є можливість укласти потім нові контракти. Також контрактом встановлюється двомісячне випробування.

Законотворці впевнені, що доцільно залучати таких контрактників на небойові посади, де фізичне навантаження не є значним, але «необхідні досвід, знання, дисципліна й відповідальність».

Також президент сьогодні підписав закон про обов’язкову військову підготовку офіцерів запасу медичної служби для студентів, які здобувають вищу освіту за медичними та фармацевтичними спеціальностями.

Нагадаємо, 28 липня президент України Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає збільшення чисельності співробітників Служби безпеки України на 10 тис. осіб.