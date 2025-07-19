ГУР знищило низку російських комплексів ППО. Фото:

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Ракурс

Воєнна розвідка України продовжує системно послаблювати протиповітряну оборону армії рф.

Так, на Донецькому напрямку професійно відпрацювали воїни спецпідрозділу Prymary Головного управління розвідки Міністерства оборони. Захисники уразили дороговартісну техніку окупантів. Про це ГУР 19 липня повідомило у Telegram.

Заявляється про знищення:

3 радіолокаційних станції «Подльот 48Я6-К1»;

2 радіолокаційні станції «Ніобій-СВ»;

2 пускові установки комплексу «С-300В»;

радіолокаційна станція «П-18».

Нагадаємо, боєць спецпідрозділу ГУР МО України «Братство» самотужки стримав штурм сил противника, що чисельно переважали його в пʼять разів. У відчаї окупанти застосували отруйний газ. Після цього позицію накрили щільним мінометним вогнем і атаками FPV-дронів.

Український герой зазнав множинних осколкових поранень та отруєння невідомою речовиною, що спричинило періодичну втрату свідомості. Його вдалося евакуювати.