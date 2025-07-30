Глава АРМА Дума подала в отставку

https://racurs.ua/n208189-glava-arma-duma-podala-v-otstavku.html

Ракурс

Голова Національного агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) Олена Дума подала заяву про звільнення з посади. Про це вона повідомила у Facebook у середу, 30 липня.

У своєму дописі вона зауважила, що сьогодні офіційно набрав чинності закон про посилення інституційної спроможності АРМА.

Моя місія тут виконана, — заявила керівниця АРМА, додавши, що всі впроваджені нею з 2023 року зміни тепер офіційно закріплені в українському законодавстві.

Нагадаємо, Дума публічно підтримала ухвалення закон про демонтаж НАБУ і САП. Згодом вона.

Дума обіймала цю посаду з червня 2023 року.