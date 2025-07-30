Мошенник обещал должность в Офисе генпрокурора. Фото: ОГП

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Ракурс

Шахрай за 25 тис. євро обіцяв працевлаштувати дівчину на керівну посаду до Офісу генерального прокурора.

У Дніпрі правоохоронці викрили 62-річного чоловіка, який обіцяв допомогу у працевлаштуванні на посаду заступника керівника одного з Департаментів Офісу генпрокурора. Зловмисник переконував, що нібито, має з зв’язки з «першими особами Офісу» і може вирішити питання про працевлаштування як до Офісу так і в структурні підрозділи обласних прокуратур. Про це Офіс генерального прокурора 30 липня повідомив у Telegram.

За свої «послуги» шахрай просив 25 тис. євро. З цієї суми 15 тис. він хотів відразу, а 10 тис. вже після призначення на посаду. З метою конспірації чоловік просив перераховувати гроші на криптогаманець, а не особисто в руки.

Його затримали після перерахування частини суми. Очікується, що затриманому повідомлять про підозру в закінченому замаху на шахрайство та у закінченому замаху на підбурення до надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище — ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 190, ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України.

В ОГП наголосили, що затриманий є обвинуваченим у іншому кримінальному провадженні за вчинення аналогічного злочину. Теж за гроші він пропонував працевлаштування до оборонної компанії.

Нагадаємо, група шахраїв з Черкаської області видавала себе за військових й збирала донати нібито на потреби Збройних сил України. Шахраї таким чином привласнили понад 2,5 млн грн, а гроші витрачали на власні потреби.