https://racurs.ua/n208260-sredi-zaderjannyh-nabu-i-sap-lic-nardep-kuznecov-i-ekschrukovoditel-luganschiny-gayday-up.html

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Серед осіб, яких НАБУ і САП викрили в масштабній корупції, є нардеп від «Слуги народу» Олексій Кузнєцов, голова Мукачівської РДА й колишній голова Луганської ОВА Сергій Гайдай та начальник Рубіжанської МВА Луганської області Андрій Юрченко.

Про це повідомило видання «Українська правда» з посиланням на джерело у правоохоронних органах

За інформацією УП, Кузнєцова, Гайдая та інших фігурантів затримано.

Як повідомили джерела, у другій половині 2024 року Національне антикорупційне бюро України узагальнило інформаційні повідомлення, які надходили з різноманітних джерел, про те, що під час державних закупівель засобів оборонного призначення мають місце системні факти розкрадання державних коштів, отримання незаконних винагород в особливо великих розмірах службовими особами органів державної влади. Це призводить до виготовлення продукції низької якості, у тому числі БпЛА.



Оперативниками була розкрита злочинна < діяльність угруповання за участю народного депутата України Олексія Кузнєцова, низки керівників регіональних органів влади та місцевого самоврядування, командирів військових частин, структурного підрозділу НГУ, які у змові з виробниками продукції оборонного призначення систематично розкрадали кошти субвенцій, виділених органами місцевого самоврядування на підтримку сил оборони.