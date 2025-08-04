Дональд Трамп раскрыл дату визита Стива Виткоффа в россию. Фото:

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Спеціальний посланник США на Близькому Сході Стів Віткофф відвідає росію вже на цьому тижні.

Наразі Віткофф зосереджений на проблемах Сектору Газа, однак найближчими днями він, ймовірно, вирушить до російської федерації. Візит до країни-агресора може відбутися вже 6 або 7 серпня. Про це президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив під час спілкування з журналістами.

Він, можливо, поїде, я думаю, наступного тижня, в середу або четвер до росії. Вони хотіли б його побачити. Вони попросили, щоб він зустрівся з ними. Тож подивимося, що буде, — розповів американський лідер.

Трамп також підтвердив, що проти росії будуть застосовані санкції, якщо 8 серпня Москва не погодиться на перемир’я з Києвом. Однак додав, що росіяни «хитрі персонажі і досить добре вміють уникати санкцій».

Крім того, господар Білого дому вкотре наголосив, що російсько-українська війна жахлива і забирає багато життів.

Ми зупинили багато війн… Індію й Пакистан, багато країн. І ми зупинимо цю війну теж. Якось ми її зупинимо, — зазначив він.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що через «дуже провокаційні» заяви колишнього президента рф Дмитра Медвєдєва, який зараз є заступником голови ради безпеки рф, віддав наказ розмістити атомні підводні човни у «відповідних регіонах».