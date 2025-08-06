Дональд Трамп готовит новые санкции против «теневого флота» россии. Фото: Reuters

https://racurs.ua/n208315-tramp-gotovit-novye-sankcii-protiv-tenevogo-flota-rossii-ft.html

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Президент США Дональд Трамп готує нові санкції проти російського «тіньового флоту».

Наразі адміністрація Штатів розглядає можливість ввести додаткові санкції проти тіньового флоту країни-агресора, якщо російський диктатор володимир путін не погодиться на припинення вогню в Україні до 8 серпня. Це може стати першим випадком, коли США запровадили санкції проти країни-агресора з моменту другого президентського терміну Трампа. Про це повідомило видання Financial Times.

Зазначається, що нові американські санкції зміцнять нещодавні санкції Євросоюзу проти цього флоту. У санкційних списках вже перебувають 415 суден.

Як пише FT, Трамп дедалі більше розчарований відмовою путіна погодитися на припинення вогню та поставив російському лідеру ультиматум змінити тактику до 8 серпня. Ймовірно, рішення щодо нових санкцій буде ухвалене після того, як спеціальний представник США Стів Віткофф повернеться з Москви.

Нагадаємо, вранці 6 серпня Спецпредставник Сполучених Штатів Америки Стів Віткофф прибув до Москви, де планується зустрітися з російським керівництвом.

Джерело: Financial Times