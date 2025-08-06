Рашисты ударили по автомобилю «Укрпочты» в Донецкой области, фото: Игорь Смелянский

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Ракурс

На Донеччині поблизу Краматорська російський дрон вдарив по автомобілю «Укрпошти».

В результаті загинула 46-річна начальниця пересувного відділення Ольга Бордунова.

Також поранено водія Павла, йому надають медичну допомогу. Про це сьогодні, 6 серпня, у своєму Telegram-каналі повідомив гендиректор «Укрпошти» Ігор Смілянський.

Дякуємо бійцям ЗСУ, зокрема 56-й бригаді, які зробили все можливе, щоб урятувати Павла та до останнього намагалися допомогти Ользі. Це ще один доказ злочинів нашого ворога — цілеспрямованих атак на цивільну інфраструктуру, — наголосив Смілянський.

Крім того, російський дрон сьогодні також вразив автівку «Укрпошти» на Херсонщині. В цьому випадку загиблих та поранених немає, але пошкоджено транспортний засіб.