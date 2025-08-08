Российский завод взрывчатки купил оборудование Siemens в обход санкций. Фото:

Російський завод вибухівки попри санкції зміг придбати обладнання компанії Siemens.

Підприємство з виробництва вибухових речовин Бійський олеумний завод (БОЗ) з Південного Сибіру отримав обладнання Siemens для автоматизації виробництва через російську компанію «Техприбор». Ця фірма закуповує промислову техніку в китайських дистриб’юторів. Про це повідомила агенція Reuters.

Журналісти з’ясували, що у жовтні 2022 року цей завод уклав угоду з «Техприбор» на придбання промислових автоматизованих систем Siemens Simatic. Обладнання відправили китайські компанії Huizhou Funn Tek та New Source Automation Co., Ltd, які є посередниками у постачанні росіянам технологій з Заходу.

Тим часом представник Siemens заявив, що компанія суворо дотримується санкцій і вимагає цього від клієнтів. Однак він визнав, що деякі товари можуть потрапляти до країни-агресора без їхнього відома.

Нагадаємо, у липні Головне управління розвідки МОУ представила іноземним дипломатам докази того, що російська зброя містить західні компоненти, які надходять до рф попри санкції. Для боротьби з обходом санкцій в Україні запустили платформу War&Sanctions, яка повинна допомогти відстежувати, як західні компоненти потрапляють у російську зброю.

Джерело: Reuters