Президент США Дональд Трамп нещодавно заявив, що планує зустрітися з російським диктатором володимиром путіном 15 серпня на Алясці, намагаючись укласти угоду про припинення війни між рф та Україною.

Білий дім не підтвердив, де саме відбудеться зустріч, проте, за інформацією видання The New York Times, Секретна служба США орендувала житло в найбільшому місті штату Анкориджі.

Ларрі Дісброу, ріелтор, який займається короткостроковою орендою нерухомості в Анкориджі, а також є почесним консулом Німеччини, заявив, що він орендував для Секретної служби будинок з шістьма спальнями для проведення зустрічі, — зазначає видання.

За словами Дісброу, до нього звернулася Секретна служба США щодо вільних помешкань і він «мав такі на необхідний їм період».

Я розумію, чому Аляска може бути привабливим місцем для такого заходу з історичної точки зору. Але це, безумовно, мене здивувало, — зазначив він.

Секретна служба США, зокрема, здійснює охорони президента та інших високопоставлених чиновників, а також представників іноземних держав під час їхніх візитів.

Водночас мер Анкориджа Сюзанна ЛаФранс в інтерв’ю 9 серпня заявила, що не отримала жодних вказівок щодо того, чи буде її місто приймати зустріч між Трампом і путіним.

Приймати лідерів для нас в Алясці не є чимось незвичайним, — зазначила вона. — Бути місцем для дипломатичних зустрічей є частиною нашої історії, адже ми є перехрестям світу.

Трамп відвідував Аляску щонайменше п’ять разів з моменту свого першого вступу на посаду у 2017 році, переважно для зупинок на розташованій тут військовій базі Елмендорф-Річардсон. Зустріч із путіним стане першим офіційним візитом Трампа до штату з початку його другого терміну.

