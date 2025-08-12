Дроны атаковали два стратегических завода в российском Ставрополе. Фото: соцсети

Російське місто Ставрополь у ніч на 12 серпня зазнало атаки безпілотників.

Під ударом буди стратегічно важливі підприємства «Монокристал» та «Нептун». Очевидці стверджують про кілька вибухів на околицях підприємств. Місцева влада заявляла про загрозу дронів і стверджувала про «знешкодження всіх повітряних цілей». Про це повідомили російські Тelegram-канали й губернатор Ставропольської області Володимир Владимиров.

Пабліки пишуть, що були влучання по заводу «Монокристал», який є одним із найбільших у світі виробників штучного сапфіру (корунду) виготовляє сапфірові злитки, пластини та скло для оптоелектроніки. Продукція компанії використовується в російській «оборонці».

Щодо заводу «Нептун», то це підприємство виробляє системи управління для морських суден, як військових, так і цивільних. Продукція цього заводу використовується на понад 300 суднах флоту рф, зокрема, в атомних крейсерах, підводних човнах, танкерах, арктичних кораблях.

Нагадаємо, 11 серпня далекобійні безпілотники СБУ вразили виробничі потужності «Арзамаського приладобудівного заводу ім. Пландіна», розташованого в Нижегородській області рф. Це підприємство виготовляє електроніку для ракет Х-32 та Х-101.