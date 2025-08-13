Секретная дача владимира путина на Валдае. Фото:

https://racurs.ua/n208460-dachu-putina-na-valdae-ohranyaut-12-sistem-pvo-smi-foto.html

Ракурс

Секретна дача президента рф володимира путіна ретельно охороняється від потенційних атак з повітря.

Резиденцію диктатора на Валдаї в Новгородській області росії зараз прикривають 12 позицій протиповітряної оборони. Переважно там розміщені зенітні ракетно-гарматні комплекси «Панцир-С1». Військові встановили ці системи ППО на вежах. Про це повідомила «Радіо Свобода», яка вивчила фото «Яндекса».

Журналісти поінформували, що у Москві та Московській області, де проживає більш ніж 20 млн осіб, розміщено 60 позицій ППО. Це лише в вп’ятеро більше за ту кількість систем, яка охороняє дачу путіна на Валдаї.

ЗМІ пишуть, що на путінській дачі на Валдаї регулярно відпочиває Аліна Кабаєва та їхні спільні з диктатором сини.

Нагадаємо, навесні 2023 року стало відомо, що на Красній галявині в Сочі, де знаходиться секретна резиденція російського диктатора володимира путіна, встановлено зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцир-С1».

Такі ж установки ППО у січні того ж року з’явилися поряд з офіційними резиденціями глави рф у Ново-Огарьово та на Валдаї.

Джерело: «Радіо Свобода»