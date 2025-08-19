Беспилотники вывели из строя нефтепровод «Дружба», фото: «Украинская энергетика»

Ракурс

Російський нафтопровід «Дружба» припинив перекачування нафти після ударів українських безпілотників.

Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді («Мадяр»).

Він зазначив, що БПЛА 14-го полку Сил безпілотних систем ЗСУ вразили Нафтоперекачувальну станцію «Нікольскоє" у Тамбовській області рф.

Нафтопровід «Дружба» відпочиває. Повний стоп перекачки нафти на невизначений термін. Вітаннячко від Птахів СБС, — наголосив командувач СБС.

Про зупинку роботи «Дружби» вчора, 18 серпня, також повідомила прес-служба Генштабу ЗСУ.

У ніч на 18 серпня підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали удару по нафтоперекачувальній станції «Нікольскоє" (Тамбовська область, рф), — розповіли у Генштабі. — У результаті влучання на об'єкті спалахнула пожежа. Перекачування нафти магістральним нафтопроводом «Дружба» повністю зупинено.

До цього, 12 серпня, Україна завдала удару по нафтоперекачувальній станції «Унеча» в Брянській області рф — найбільшому вузлу нафтопроводу «Дружба».

Нагадаємо, вчора угорський міністр закордонних справ Петер Сійярто заявив, що удар по нафтопроводу перервав постачання нафти з рф до Угорщини. Незабаром словацький оператор Transpetrol також заявив про припинення транзиту, зазначивши, що причина знаходиться за межами країни.