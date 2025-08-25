Президент Польши ветировал закон о помощи гражданам Украины и хочет приравнять «бандеровский символ» к нацистским

Кароль Навроцкий, фото: «Громадське»

https://racurs.ua/n208674-prezident-polshi-vetiroval-zakon-o-pomoschi-grajdanam-ukrainy-i-hochet-priravnyat-banderovskiy.html

Ракурс

Президент Польщі Кароль Навроцький не підписав закон про допомогу громадянам України.

Про це повідомляє «Польське радіо».

Йдеться, зокрема, про щомісячну держану виплату 800 злотих на дитину за програмою «Родина 800+".

Навроцький заявив журналістам, що, на його думку, допомога 800+ має надаватися лише українцям, які працюють у Польщі. Такої ж думки він дотримується і щодо прав прав на охорону здоров’я.

Урядовий законопроект зберігав чинні положення, а саме право українців користуватися цими виплатами незалежно від працевлаштування у Польщі.

Я не погоджуюся з цим законом у його нинішньому вигляді. Я не підписав закон про допомогу українцям. Я запропонував свій проєкт і заохочую уряд й всі політичні кола у парламенті до роботи над новою формулою закону, — наголосив Навроцький.

Закон про допомогу громадянам України продовжує підтримку громадян України, які проживають у Польщі через війну. Найважливішою зміною є продовження захисту до 4 березня 2026 року, що дозволяє біженцям продовжувати користуватися своїми правами на роботу, освіту, охорону здоров’я та соціальні виплати.

Крім того, Навроцький під час брифінгу анонсував законодавчу ініціативу, яка у Кримінальному кодексі Польщі прирівняє «бандерівський символ» до нацистських і комуністичних, повідомляє Wirtualna Polska.

Щоб усунути російську пропаганду та вибудувати польсько-українські відносини на справжньому партнерстві та взаємній повазі, чутливості, я вважаю, що ми повинні в законопроекті закріпити однозначне гасло: «стоп бандеризму», — заявив він.

Джерело: «Польське радіо», Wirtualna Polska