НАБУ взялося перевіряти виробника ракети «Фламінго» та ударних дронів Fire Point.

Детективи Антикорупційного бюро встановлюють, чи не завищувала компанія Fire Point вартість деталей або кількість БпЛА, які постачалися для Міноборони. Крім того, окремо розслідується можливий зв’язок фірми з співвласником студії «Квартал 95» Тимуром Міндічем. Про це повідомило видання Kyiv Independent із посиланням на п’ятьох співрозмовників, які обізнані в цій темі.

Зазначається, що Fire Point з’явилася у 2023 році та швидко стала одним із ключових підрядників Міністерства оборони України. В минулому році ця фірма продала державі дронів на 13,2 млрд грн. Це становило майже третину бюджету МОУ, який був виділений на закупівлю безпілотників.

Також журналісти звернули увагу на те, що компанія останніми тижнями розпочала активно рекламувати свої дальні безпілотники FP-1 та крилаті ракети «Фламінго» у західних ЗМІ. А президент Володимир Зеленський нещодавно назвав цю ракету «найуспішнішою ракетою, яку має Україна у своєму арсеналі».

Технічний директор Fire Point назвала справу «політичною» й заявила, що «немає сенсу шукати секрети там, де їх немає".

Тим часом в НАБУ прокоментували цю інформацію й спростували її.

У відповідь на численні запити медіа повідомляємо, що НАБУ та САП не здійснюють розслідування щодо згаданої у медіа ракети «Фламінго», — заявили в прес-службі Антикорупційного бюро.

Нагадаємо, у липні західні ЗМІ повідомили про обшук, який здійснили детективи НАБУ в будинку колишнього заступника голови Офісу президента Ростислава Шурми в Штарнберзі під Мюнхеном.

