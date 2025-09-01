Насколько украинцы уязвимы к дезинформации, установили социологи

Украинцы уязвимы к дезинформации

https://racurs.ua/n208820-naskolko-ukraincy-uyazvimy-k-dezinformacii-ustanovili-sociologi.html

Ракурс

Більшість українців (59%) виявилися вразливими до дезінформації.

Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою «Рейтинг» у період з 1 по 13 квітня, повідомляється на сайті «Рейтингу».

Соціологи провели відповідний інформаційний тест, в межах якого:

респондентам запропонували 12 поширених медійних тверджень про політику, економіку й культуру (шість правдивих і шість неправдивих);

далі респонденти оцінили кожне твердження за шкалою від 1 (цілковита маніпуляція) до 5 (достовірна інформація);

категорії вразливості були сформовані на основі змінної, розрахованої як середнє значення оцінок правдивості тверджень. До категорії «вразливих» віднесли респонденти, середні значення відповідей яких тяжіють скоріше до дезінформації. Натомість респонденти, чиї відповіді переважно ближчі до правдивих оцінок, належать до категорії «невразливих».

Зазначається, що вразливі до дезінформації українці вирізняються такими особливостями:

значно менше підтримують вступ України до ЄС і НАТО, а також дії чинної влади;

рідше переглядають суспільно-політичні новини та менше довіряють медіа;

оцінюють власну здатність відрізнити правдиву інформацію від неправдивої так само високо, як і невразливі громадяни;

коли перевіряють інформацію, дещо частіше спираються на власний досвід та інтуїцію та рідше порівнюють інформацію з різних джерел;

відносно частіше це російськомовні чи двомовні респонденти, мешканці прифронтових територій, а також представники менш забезпечених і менш освічених категорій.

Опитування проводилося з 1 по 13 квітня методом особистих інтерв’ю в усіх регіонах України, за винятком тимчасово окупованих територій. У ньому взяли участь 2 тис. респондентів віком від 18 років.