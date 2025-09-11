Диверсия в Туле. Фото: «АТЕШ»

Диверсію на оборонному заводі в російській Тулі влаштували партизани.

Українські агенти успішно вимкнули зв’язок на заводі з виробництва систем протиповітряної оборони. Унаслідок диверсії вдалося знищити вежу зв’язку біля заводу АТ «Щегловський вал». Про це рух опору «АТЕШ» повідомив у Telegram.

Зазначається, що це підприємство належить до російського військово-промислового комплексу. Тут виробляють системи ППО, скорострільні гармати і стрілецьку зброю. Також у цехах збирають протитанкові ракетні комплекси «Корнет» та зенітні ракетно-гарматні комплекси «Панцир-С».

Нагадаємо, у серпні українські партизани розвідали Митищинський машинобудівний завод (ММЗ), який є одним провідних підприємств, що забезпечують російську армію гусеничною технікою. На цьому заводі виготовляють шасі для зенітних комплексів «Бук-М1−2», «Тор-М1», «Тунгуска-М1».

Це підприємство володіє розвиненою виробничою базою: механозбірними, термогальванічними цехами та ділянками з обробки матеріалів й працює на Міністерство оборони РФ.