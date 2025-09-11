Польша попросила у НАТО дополнительные Patriot. Фото:

https://racurs.ua/n209031-polsha-posle-vtorjeniya-dronov-poprosila-u-nato-dopolnitelnye-patriot-bloomberg.html

Ракурс

Польща хоче посилили власну протиповітряну оборону за рахунок союзників.

Після вторгнення російських дронів, яке відбулося вночі 10 вересня, польський уряд звернувся до НАТО по додаткові системи ППО та захист від безпілотників. Вже тривають закриті консультації з партнерами. Таким чином Варшава хоче посилити захист власної території від нових загроз із боку країни-агресора РФ. Про це повідомило видання Bloomberg.

Як розповів глава польського МЗС Радослав Сікорський, їм потрібні комплекси Patriot, адже Росія може загрожувати не лише безпілотниками. Крім того, як наголосив міністр, Польща потребує «стіни проти дронів».

Глава уряду Польщі Дональд Туск розповів, що в розмовах із лідерами Франції, Великої Британії, України, Італії, Німеччини та Нідерландів він отримав не лише заяви солідарності, а й конкретні пропозиції щодо зміцнення польської протиповітряної оборони.

Нагадаємо, вночі 10 вересня російські дрони залетіли углиб території Польщі аж на 300 км. Поляки та їхні союзники по НАТО піднімали в повітря бойову авіацію, по безпілотниках велася бойова робота. Згодом на польській території знайшли фрагмент однієї ракети та 15 дронів.

Після нічного вторгнення Північноатлантичний альянс активував статтю 4 договору НАТО, яка передбачає консультації з союзниками.

Міністерство оборони Російської Федерації заявило, що вони «не планували» атакувати об'єкти на польській території.

Джерело: Bloomberg