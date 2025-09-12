Новые санкции против РФ ввели Великобритания, Япония и Новая Зеландия. Фото:

Нові санкції проти Російської Федерації запровадили три країни.

Велика Британія розширила санкційний список, який поповнився 30 компаніями й людьми, які підтримують війну проти України та окупацію Криму. Також під обмеження потрапили ті, хто постачає країні-агресору електроніку, хімікати й вибухові речовини для виробництва ракет і БпЛА. Про це президент Володимир Зеленський 12 вересня повідомив у соцмережах.

Зазначається, що під британські санкції потрапили 70 суден тіньового флоту, що перевозять російську нафту.

Також нові обмеження проти країни-агресора запровадила Японія, уряд якої заморозив активи 47 російських компаній і девʼятьох людей, а також тих, хто причетний до анексії Криму, «дестабілізації східної частини України» і так званого приєднання східних і південних українських регіонів до складу РФ.

Доєдналася до санкцій і Нова Зеландія. У санкційному списку цієї країни 19 компаній та людей, а також 19 суден російського тіньового флоту. Також обмеження запроваджені й проти підрозділ Головного розвідувального управління Міноборони РФ 29155, що причетний до кібератак проти України.

Крім того, Токіо знизив граничну ціну на морську нафту російського походження до 47,6 дол. за барель. А новозеландський знизив стелю на російську сиру нафту — з 60 дол. до 47,6 дол. за барель.

Нагадаємо, днями видання Bloomberg поінформувало, що у рамках 19-го пакету санкцій Європейського Союзу під обмеження можуть потрапити судна російського тіньового флоту й нафтотрейдери у третіх країнах. Також планується заборона на перестрахування російських танкерів й обмеження проти великих російських нафтових компаній, зокрема «Роснефть» та «Лукойл».