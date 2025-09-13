Новости
Количество въезжающих в Польшу украинких юношей выросло в двенадцать раз — Rzeczpospolita

13 сен 2025, 09:40
Після рішення української влади дозволити виїзд із країни юнакам віком від 18 до 22 років кількість в’їздів з України до Польщі збільшилась у 12 разів, повідомляє газета Rzeczpospolita.

Протягом першого тижня запровадження нових правил зафіксовано безпрецедентне зростання числа українців цієї вікової групи, які в’їжджають до Польщі. Протягом одного тижня до країни заїхало 6100 людей цієї категорії.

Источник: Ракурс


