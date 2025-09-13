https://racurs.ua/n209078-chislo-vezjauschih-v-polshu-ukraincev-ot-18-i-do-22-let-vyroslo-v-dvenadcat-raz-rzeczpospolita.html

Ракурс

Після рішення української влади дозволити виїзд із країни юнакам віком від 18 до 22 років кількість в’їздів з України до Польщі збільшилась у 12 разів, повідомляє газета Rzeczpospolita.

Протягом першого тижня запровадження нових правил зафіксовано безпрецедентне зростання числа українців цієї вікової групи, які в’їжджають до Польщі. Протягом одного тижня до країни заїхало 6100 людей цієї категорії.