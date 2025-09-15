Искусственный интеллект не способен воспринимать человеческие страдания

https://racurs.ua/n209092-iskusstvennyy-intellekt-mojet-perepisyvat-istoriu-uchenye.html

Ракурс

Нещодавнє дослідження компанії Microsoft поставило істориків на одне з перших місць у списку професій, які може замінити штучний інтелект. Але ШІ не здатний сприймати людські страждання.

Про це свідчать результати дослідження експерта з нацистської Німеччини з Корнельського університету (США) доктор Яна Бурцлаффа, котрий доручив ChatGPT узагальнити досвід тих, хто пережив Голокост і виявив, що штучний інтелект не зміг відобразити важливі деталі, повідомляє видання EurekAlert.

Історики володіють навичками, яких наразі бракує штучному інтелекту, — особливо здатністю фіксувати людські страждання, — наголошує дослідник.

Так, у свідченнях семирічної Луїзи Д., яка вижила у Голокості, штучний інтелект пропустив розриваючі серце деталі про те, як її мати порізала собі палець, щоб дати своїй помираючій дитині краплі крові, щоб вона залишилася живою.

Свідчення Луїзи Д., колись висловлене в конкретний час, місці та емоційному ритмі, стало частиною статистичного масиву, — наголошується у статті. — Модель не знала, що ці слова колись були просякнуті тишею або вимовлені з труднощами — вона не визнавала їх ваги і, роблячи це, здавалося, не помічала напруги, яка надавала свідченню сили.

Саме це упущення демонструє, чому історики-люди залишаються незамінними в епоху штучного інтелекту, — наголошує Бурцлафф.

Зазначається, що проведене дослідження демонструє обмеження штучного інтелекту, який створює новий контент на основі того, що він дізнається з наявних даних — хоча ШІ може виявити аспекти, які історики, можливо, не врахували, недоліком є те, що алгоритми можуть спотворювати історію, зокрема, згладжуючи певні події через відсутність у ШІ відповідного досвіду, який мають учені, як у випадку Голокосту.

Оскільки такі інструменти, як ChatGPT, все більше проникають в освіту, дослідження та публічний дискурс, історики повинні враховувати, що ці системи можуть, а що не можуть робити, — наголошує він Бурцлафф — Вони узагальнюють, але не слухають, відтворюють, але не інтерпретують, і досягають успіху в узгодженні, але вагаються в суперечностях.

По суті, у дослідженні штучний інтелект ігнорував ступінь емоційних страждань людей, зазначив Бурцлафф:

Якщо він не справляється зі свідченнями про Голокост — найекстремальніший випадок людських страждань в сучасній історії — він спотворить і більш тонкі історичні події.

Джерело: EurekAlert