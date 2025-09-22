Суд вынес приговор по делу об убийстве на фуникулере в Киеве. Фото:

https://racurs.ua/n209234-ubiyce-podrostka-na-funikulere-v-kieve-sud-dal-pojiznennoe.html

Ракурс

Суд виніс вирок у справі про вбивство на фунікулері у Києві.

У понеділок, 22 вересня, Шевченківський районний суд Києва виніс вирок Артему Косову, який є обвинуваченим у справі про вбивство підлітка Максима Матерухіна на столичному фунікулері. Його увʼязнили довічно. Про це повідомили «Суспільне» та «Громадське».

Зазначається, що сторона обвинувачення вимагала довічного позбавлення волі. Але адвокати Косова просили перекваліфікувати статтю обвинувачення з «умисного вбивства» на «вбивство через необережність». Захист заявляв про недоведеність умислу.

Сам фігурант заявив суду, що він шкодує смертельний інцидент на фунікулері. І запевнив, що не мав мотиву вбивства та не міг передбачити, що його дії того дня спричинять загибель дитини.

Після того, як суд ухвалив вирок, родичі вбитого підлітка розплакалися.

Ми цього дуже довго чекали. День, до якого ми так довго йшли, настав. Це буде найкращий подарунок завтра Максу на день народження. Вдячність всім людям, які нас підтримували. Всім, хто з нами йшов до цього переможного кінця. Зараз для мене, це ніби сон. Справедливість настала, — розповіла мати Максима.

Нагадаємо, трагедія сталася 7 квітня 2024 року на станції київського фунікулера. За даними слідства, колишній співробітник Управління державної охорони перебував у стані алкогольного та наркотичного сп’яніння. Під час сварки він штовхнув 16-річного хлопця у вікно. Максим впав, розбив головою скло та отримав смертельний поріз шиї.

Джерела: «Суспільне», «Громадське»