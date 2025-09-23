Эстония готова разместить британские истребители F-35A. Фото:

Британські винищувачі F-35A можуть бути розміщенні в Естонії.

Естонія готова розмістити ці бойові літаки, які здатні нести ядерні бомби. Це буде відповіддю на останнє порушення повітряного естонського простору трьома російськими винищувачами МіГ-31. Однак реакція НАТО має бути пропорційною і прийматися в кожному випадку окремо. Про це заявив міністр оборони Естонії Ханно Певкур, передає The Telegraph.

Я завжди відкритий. Двері завжди відкриті для союзників, — заявив він.

Видання пише, що британські військові вважають, що в Росії це можуть сприйняти більше як провокацію, а не стримуючий фактор. І в разі першого російського удару ці F-35A будуть під високим ризиком.

Як вiдомо, раніше винищувачі ВПС Великої Британії регулярно патрулювали Балтійський регіон у рамках місії Baltic Air Policing, що охоплює Естонію, Латвію та Литву.

Нагадаємо, 19 вересня три російські винищувачі МіГ-31 без дозволу увійшли в повітряний простір Естонії. Ці літаки були пробули в естонському небі 12 хвилин. Для перехоплення винищувачів РФ НАТО піднімало італійські F-35.

До цього російські безпілотники неодноразово порушували повітряний простір Польщі, Литви, Румунії та Молдови.

Джерело: The Telegraph