Україні для стабільного отримання американської зброї необхідно, щоб союзники по НАТО фінансували ініціативу PURL на рівні близько 1 млрд дол. на місяць.

Про це розповіли в Міноборони у відповіді на запит видання LIGA.net.

Для того щоб забезпечити стабільне постачання озброєнь, необхідно забезпечити регулярні внески від усіх партнерів та досягти цільового рівня фінансування — приблизно $1 млрд на місяць. Саме тому важливо залучити якомога більше країн, щоб різноманітні потреби фронту були забезпечені повністю, — зазначили у відомстві.

Зазначається, що наразі партнери оголосили про надання близько 3,12 млрд дол. за цією ініціативою:

з огляду на те що PURL стартував три місяці й 20 днів тому, у середньому виходить менше ніж мільярд — близько 850 млн дол. на місяць;

ця допомога оголошувалась нерівномірно — майже 2/3 коштів від 3,12 млрд дол. були оголошені ще у перший місяць дії програми.

У Міноборони зазначили, що завдяки цій ініціативі «суттєво скорочено час» між ухваленням рішення й фактичним отриманням озброєння, а також було отримано доступ до тієї зброї США, що не має аналогів у європейських виробників та є критично важливою для посилення спроможностей Сил оборони України.

Детальний перелік того, що входить у пакети, не розголошується, оскільки в ньому є інформація з обмеженим доступом, проте Міноборони зауважило, що в межах цього механізму забезпечуються критичні номенклатури засобів протиповітряної та протиракетної оборони, артилерійські боєприпаси, ракетні постріли, бронетехніка та інші пріоритетні позиції.

