Болгария планирует отказаться от транзита российского газа

Болгарія хоче розірвати договір про транзит газу з Росії.

У 2026 році Болгарія планує припинити договір про використання або транзит російського природного газу. А в 2028 році російський газ має бути остаточно виключений з болгарського енергетичного ринку. Про це прем'єр-міністр Болгарії Росен Желязков заявив місцевому виданню БНР в кулуарах сесії Генеральної асамблеї ООН.

За його совами, Софія дослухалася до слів президента США Дональда Трампа, який закликав країни Європи відмовитися від російських енергоресурсів.

Що стосується заклику президента Дональда Трампа, який прозвучав під час сесії Генасамблеї, ми, як частина Євросоюзу, приєднаємося до рішень про те, щоб у короткостроковій перспективі — до 2026 року — були припинені договори про використання або транзит російського природного газу, — наголосив посадовець.

Болгарський прем'єр додав, що все споживання природного газу в Болгарії для промисловості та домогосподарств наразі покривається імпортом скрапленого газу, що постачається через спеціалізовані термінали.

Нагадаємо, в Європейській комісії заявили, що Європа може замінити російський зріджений природний газ на американський. Це буде частина стратегії Європейського Союзу щодо повної відмови від енергоносіїв з країни-агресора.

