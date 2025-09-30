Нидерланды развернут новейшие системы ПВО в Польше. Фото:

Протиповітряна оборона Польщі посилиться додатковими системами.

Нідерланди розгорнуть на польській території наземні системи ППО. З початку зими буде розміщено системи Patriot, NASAMS та засоби протидії безпілотникам. Про це 30 вересня повідомила прес-служба Міністерства оборони Нідерландів.

З грудня Нідерланди також розмістять у Польщі системи Patriot, NASAMS та засоби протидії безпілотникам, щоб ще більше посилити протиповітряну оборону та захистити ключовий логістичний центр для підтримки України, — зазначили в оборонному відомстві.

Також, у період з 1 вересня до 1 грудня, у Польщі перебувають нідерландські винищувачі F-35, які одного разу вже застосували зброю для збиття російського БпЛА.

Як відомо, у ніч на 10 вересня 19 дронів влетіли в польський повітряний простір Польщі. Частина з них була збита. Працювали не лише польські літаки, а й літаки союзних держав.

Загалом упродовж вересня одразу кілька європейських країн, які є членами НАТО, заявили про виявлення безпілотників у своєму повітряному просторі.

Нагадаємо, видання The Telegraph поінформувало, що західні політики та військові запропонували створити зону протиповітряної оборони над західною областями України, а в майбутньому цей «щит» розширити і на Київ. Експерти вважають, що закриття неба над Заходом України продемонструвало б, що Європа готова брати на себе й ризики й зміцнило б позиції Києва.