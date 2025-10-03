Взрывы прогремели на химзаводе Азот. Фото:

https://racurs.ua/n209462-porajen-himzavod-azot-na-rossiyskom-urale-socseti-foto.html

Ракурс

Атака на хімічний завод на російському Уралі сталася у ніч на 3 жовтня.

Вибухи прогриміли на території філіалу «Азот» об'єднаної хімічної компанії «Уралхім». Підприємство розташоване в місті Березняки Пермського краю, приблизно за 1 тис. 700 км від державного кордону України. Після вибухів виникла пожежа, а над територією заводу було видно білий дим. Про це пишуть моніторингові канали.

Ймовірно, був уражений цех № 5 який спеціалізується на виробництві азотної кислоти. Місцеві мешканці жаліються у соцмережах, що в місті неможливо дихати.

Завод «Азот» на Уралі — один із найбільших виробників азотних добрив у Російській Федерації. Там виготовляють аміак, карбамід й аміачну селітру. Також вироблять і речовини, які мають подвійне призначення й використовуються для виробництва вибухових речовин. У 2024 році цей завод виготовив понад 2,3 млн т продукції.

Нагадаємо, 29 вересня ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони завдали ракетного удару по ВАТ «Карачевский завод «Електродеталь» у місті Карачев Брянської області. Це підприємство виробляє різноманітні електричні з'єднувачі для військових та загальнопромислових застосувань, включаючи низькочастотні, високочастотні та комбіновані з'єднувачі.