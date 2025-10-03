Неизвестные дроны повлекли за собой остановку работы аэропорта Мюнхена. Фото:

Ракурс

Невідомі безпілотники виявили в районі аеропорту в німецькому Мюнхені.

У ніч на 3 жовтня летовище тимчасово закривали, а частину рейсів довелося скасувати. Німецька поліція отримала повідомлення про те, що поблизу летовища помітили БпЛА, а згодом його зафіксували над територією аеропроту. Злітно-посадкові смуги закрили вчора о 22.00. Про це повідомило видання Spiegel.

Місцеві правоохоронці шукали невідомі дрони та осіб, які могли б їхні запускати. Однак пошуки завершилися безрезультатно.

Загалом через призупинення роботи аеропорту було скасовано 17 рейсів, а інші 15 рейсів перенаправили до Штутгарта, Нюрнберга, Відня та Франкфурта. Близько 3 тис. пасажирів застрягли в аеропорту.

Нагадаємо, в вересні в Європі почали фіксувати у повітряному просторі дрони та літаки. Зокрема, російські безпілотники залітали до Польщі, Румунії, Норвегії та Данії, а їхні уламки знаходили в Болгарії та Латвії. Також три винищувачі МіГ-31 увійшли в повітряний простір Естонії.

А в ніч проти 26 вересня БпЛА літали над німецькою землею Шлезвіг-Гольштайн, яка межує з Данією. Поліція почала розслідування за статтею про шпигунство, яке перебуває на контролі МВС, федерального уряду та Бундесверу

Джерело: Spiegel