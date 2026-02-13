Германия и Франция ведут тайные переговоры о системе ядерного сдерживания. Фото:

Німеччина та Франція розпочали таємні переговори про створення європейської системи ядерного стримування.

Німецький канцлер Фрідріх Мерц через наростаючі загрози вирішив розпочати конфіденційні переговори з президентом Франції Еммануелем Макроном про європейське ядерне стримування. Про це очільник уряду ФРН заявив під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки, передає Sky News.

Перший обов’язок Європи та Німеччини — визнати нову реальність, з якою вона стикається, — наголосив він.

Канцлер не став розповідати, які ще країни будуть залучені до обговорення питання «ядерної парасольки». І додав, що Берлін розглядає це питання відповідно до своїх юридичних ядерних зобов’язань у межах Північноатлантичного альянсу.

Нагадаємо, навесні минулого року ЗМІ інформували, що РФ проводить в Оренбурзькій області масштабну модернізацію шахт для зберігання ядерної зброї. У районі міста Ясний, неподалік від кордону з Казахстаном, були оновлені бази 621 та 368 ракетних полків, які мають на озброєнні стратегічні ядерні комплекси «Авангард».

