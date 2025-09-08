Все правительство Франции внезапно отправили в отставку. Фото:

Французький парламент висловили недовіру уряду Франсуа Байру.

У понеділок, 8 вересня, на позачерговій сесії Національних зборів у Парижі депутати більшістю голосів висловили недовіру уряду. За проголосували 364 депутати, а проти — 194 парламентарі. Таким чином тепер прем'єр-міністр Франсуа Байру повинен подати у відставку президенту Еммануелю Макрону. Про це повідомило France Info.

Як пишуть France Inter та AFP, Байру, який пропрацював на посаді прем'єра всього дев’ять місяців, планує піти у відставку у 9 вересня о 8.00 ранку.

У вас є влада повалити уряд, але не влада стерти реальність, — заявив очільник уряду перед депутатами.

Сьогодні Байру ініціював голосування, щоб обговорити дефіцит державного бюджету та необхідні заходи для його скорочення.

Опозиція скористалася його спробою провести жорсткий бюджет, бо Кабмін пропонував урізати соціальні витрати, заморозити пенсії та підвищити податки для багатих. У парламенті не знайшлося підтримки за цей законопроект.

Нагадаємо, 16 липня Верховна Рада України підтримала відставку прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. Разом з ним у відставку автоматично йде весь уряд.

