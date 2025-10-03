Дроны атаковали НПЗ в Оренбургской области РФ. Фото:

https://racurs.ua/n209473-drony-atakovali-npz-v-orenburgskoy-oblasti-rf-video.html

Ракурс

Безпілотники уразили нафтопереробний завод у російському Орську, який розташований за 1 тис. 400 км від українського кордону. Підприємство виготовляє бензин, дизель, авіаційний гас, мазут та бітум

Стратегічний об'єкт на території Росії уразили ударні безпілотники.

У п’ятницю, 3 жовтня, стало відомо про атаку дронів на російський нафтопереробний завод «Орскнафтеоргсинтез» за 1 тис. 400 км від кордону України. На території підприємства гриміли вибухи й видно дим. Про це пишуть моніторингові Telegram-канали.

«Орскнафтооргсинтез» розташований в Орську і є одним з провідних нафтопереробних заводів РФ та входить до структури АТ «Фортеінвест». Це підприємство може переробляти майже 6,6 млн т нафти щороку й вигтовляє бензин, дизельне пальне, авіаційний гас, мазут, бітум та мастила.

За інформацією, яка є в мережі відомо, що цей НПЗ упродовж останніх років пройшов масштабну модернізацію, на яку країна-агресор витратила понад 70 млрд руб. У 2018 році росіяни ввели в експлуатацію комплекс гідрокрекінгу для підвищення глибини переробки та якості палива.

Місцевий губернатор Євгеній Солнцев заявив, що в регіоні запроваджено план «Килим», а аеропорт Оренбурга тимчасово зупинив роботу.

Нагадаємо, 3 жовтня прогриміли вибухи на території філіалу «Азот» об'єднаної хімічної компанії «Уралхім» в місті Березняки Пермського краю РФ, приблизно за 1 тис. 700 км від державного кордону України. Ймовірно, був уражений цех № 5 який спеціалізується на виробництві азотної кислоти.